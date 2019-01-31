مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستسلّم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل بمكتبه أمس، دليل الرسائل العلمية المناقَشة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية " 1392هـ - 1438هـ " ، من عميدها الدكتور رائد العصيمي، بحضور وكيل الكلية الدكتور ممدوح السلمي، ومعد دليل الرسائل الدكتور أشرف الكناني، ومدير إدارة الكلية إبراهيم الأحمدي.وأكد معالي مدير الجامعة أن الدليل العلمي سيكون مرجعًا علميًا لطلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وسيسهم في تزويدهم بالمعارف النوعية، لافتاً إلى أن الدليل يُعنى بحصر الرسائل العلمية المناقَشة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، عبر ستة وأربعين عامًا من عطاء الدراسات العليا، منذ مناقشة أول رسالة في عام 1392هـ- إلى مناقشة آخر رسالة في عام 1438هـ".وأوضح معد الدليل الدكتور أشرف الكناني، أن الدليل شمل أيضًا التخصصات العلميَّة التي كانت تابعة لكلية الشريعة منذ تأسيسها، إلى أن استقرت على النحو الموجود حاليًا؛ وهي : (الفقه , أصول الفقه , العقيدة , الكتاب والسنة , الاقتصاد الإسلامي , تخصصات مركز الدراسات الإسلامية في الفقه وأصول الفقه، والعقيدة، والحديث، والتفسير , التاريخ الإسلامي , الحضارة الإسلامية , اللغة والنحو , البلاغة والأدب).يذكر أن عدد الرسائل العلميَّة في الدليل بلغ (2320) رسالة وطبع في مجلدين (1228 صفحة)، وقد نوقشت أول رسالة دكتوراه في المملكة بكلية الشريعة بجامعة أم القرى في 26 / 2 1398هـ ، الموافق 4/ 2 / 1978هـ ، وكان عنوانها: حكم الإجارة الواردة على عمل الإنسان)، للباحث د. شرف بن علي الشريف ، تحت إشراف الدكتور حسين حامد حسان ، وناقشها رئيس المجلس الأعلى للقضاء آنذاك سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ، ومدير جامعة الأزهر في ذلك الوقت الدكتور محمد فايد .// انتهى //12:30ت م0049