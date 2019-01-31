الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الأحد القادم أسبوع المهنة والخريج والمعرض والملتقى المصاحب الذي تنظمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 3 - 7 فبراير 2019م، بمشاركة 50 شركة من القطاعات الهندسية والتجارية والتقنية والخدمية، وبعدد وظائف معروض تتجاوز 1000 وظيفة.وبهذه المناسبة، قدم معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر الشكر لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الرعاية الكريمة لهذا الأسبوع المهنة، مؤكداً حرص الجامعة على إقامة هذا الأسبوع انطلاقاً من التزام الجامعة بتحقيق أحد أهم أهدافها وهي خدمة المجتمع .وأكد معاليه على دعم أبناء الوطن، وتيسير أمورهم وتوفير بيئة تدعم نجاح الطلاب والطالبات للالتحاق بسوق العمل، مبينًا أن أسبوع المهنة يتضمن تقديم العديد من الفرص الوظيفية وتعريف الخريجين بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف الفوري وتوفير أماكن مناسبة لعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين من الشركات والهيئات المختلفة، وتمكين قطاع الأعمال من التعرف على نوعية الكوادر البشرية المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال من تعريف الطلاب والخريجين بأنشطتها لتتيح للطلاب والخريجين خيارات عديدة، وطرح برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مختلف التخصصات.وأشار إلى أن أسبوع المهنة يتيح فرص المجالات التطوعية لطلاب وطالبات الجامعة، وإقامة شراكة تعاونية مميزة وتوثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها من ناحية وبين الجامعة وقطاع الأعمال من ناحية أخرى، وإقامة ورش عمل ودورات هادفة تتعلق بإجراءات التوظيف وتركز على إعداد الخريجين لسوق العمل ، وتبني الأفكار الإبداعية لطلاب الجامعة من خلال دعمها لوجستياً ومادياً// انتهى //13:27ت م0067