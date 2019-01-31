اقتصادي / منطقة اليورو ينمو بنسبة 2ر0% خلال الربع الرابع
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
لوكسمبورج 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
قال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم: "إن اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة نما بنسبة 2ر0% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث.
وأضاف يوروستات أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 3ر0% بعد حساب المتغيرات الموسمية في الاتحاد الأوروبي.
ونما إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع بنسبة 2ر1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي في منطقة اليورو، وبنسبة 5ر1% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 7ر1% و 9ر1% على التوالي خلال الربع الثالث.
وتوقع يوروستات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 بنسبة 8ر1% في منطقة اليورو، وبنسبة 9ر1% في دول الاتحاد الأوروبي.
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13:29ت م
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