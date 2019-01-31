جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واسالتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط, بمكتبه بجدة اليوم, رئيس مكتب شؤون حجاج تنزانيا عبد الله طالب عبدالله والوفد المرافق له, في إطار بحث تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية تنزانيا.من جانبه أكد الدكتور مشاط, أن استراتيجيات وخطط الوزارة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كافة مكاتب شؤون الحجاج، والأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة الحجاج، لتحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.بدوره أعرب رئيس وفد حجاج تنزانيا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الرعاية والاهتمام بالحج والحجاج، مضيفًا أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن هي محل تقدير العالم الإسلامي أجمع.// انتهى //13:36ت م0073