الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسوقّع رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عبد الله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد، اليوم، عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في عدة مدن كجزء من استراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق المملكة بحلول 2030 وذلك في إطار توجهها لتوسيع انتشار دور السينما حول المملكة.وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين القادمتين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة في توفير احتياجاتهم وخياراتهم الترفيهية لقضاء أوقات سعيدة وتطوير قطاع الترفيه في المملكة عبر القطاعات الاستراتيجية الأخرى للشركة وفي مقدمتها قطاع المجمعات الترفيهية.وستشتمل هذه المجمعات الترفيهية على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية والواقعة في وسط المدن الكبرى.وتعد شركة هامات العقارية الذراع التشغيلي لشركة أصالة القابضة من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة الأملاك في المملكة وتدير حالياً أكثر من (25) مركزا تجاريا من أرقى وأضخم المراكز التجارية في المملكة.يذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية كانت قد أعلنت عن أول موقع لأول مجمع في مطلع هذا العام في مدينة الرياض// انتهى //13:45ت م0077