نجران 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم التربية الفنية، اليوم، ملتقى منصة الحوار وذلك بالمتوسطة السابعة للبنات بنجران.وتضمن البرنامج الذي استمر يومين، التعرف على منصة الحوار من خلال عدد من المحاور أهمها، استعراض كفايات معلمة التربية الفنية في ضوء مستجدات التربية الحديثة ضمن رؤية المملكة 3020، والخبرات التقديرية في مادة التربية الفنية، إلى جانب تفعيل المنصة إلكترونيًا، والاستفادة منها على مستوى يخدم الطالبات، والتدريب وتبادل الخبرات التدريبية، كما تم عرض تجارب مشروع التربية الفنية الذي نفذته الطالبات والحائز على المركز الأول في المرحلة الابتدائية.//انتهى//13:54ت م0079