الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أمس في مقره بالرياض، ورشة عمل للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بحضور المدير العام للصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومشاركة عدد من مسؤولي الموارد البشرية والمنتمين إلى القطاع الصناعي.وأوضح مدير عام هدف الدكتور محمد السديري، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يعمل على تأهيل وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ودعم توظيفهم في قطاع الأعمال، مضيفًا أن البرنامج يدعم قطاع الأعمال بكافة شرائحه وأحجام المنشآت فيه، وتواجدها سواء في المدن الرئيسية أو الصغرى، من أجل الاستفادة من الكفاءات الوطنية، والاشتراك مع القطاع الخاص في رفع مهارات السعوديين والسعوديات في سوق العمل.وأكد أن الصندوق عقد عدة لقاءات وورش عمل مع مجموعات متخصصة من قطاعات مختلفة في قطاع الأعمال، خلال مرحلة تصميم برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتم الاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في تلك المرحلة.ودعا الدكتور السديري، المشاركين في الورشة، إلى طرح أرآئهم ومقترحاتهم حول البرنامج، مبينًا اهتمام القائمين على البرنامج بكافة الآراء والمقترحات، والاستفادة منها، في مرحلة تقييموتطوير البرنامج، والتي تتم كل ستة أشهر، من أجل خدمة قطاع الأعمال ليخدم الوطن عبر تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم في تنمية الوطن، ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.من جانبه قدم مدير إدارة دعم التوظيف عبدالمجيد بن زيد البريك، عرضًا للحضور حول التعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وشروط البرنامج وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج، لافتًا إلى أن البرنامج سيشمل عددا من المهن الاخرى في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى المهن الحالية التي يدعمها البرنامج .وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح عدد من الأفكار والمقترحات حول البرنامج وآلية الاستفادة منه.وبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يستهدف البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.// انتهى //13:55ت م0080