الأحساء 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسكرم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري في فندق الأحساء انتركونتننتال أمس، الجهات المشاركة في ملتقى ألوان السعودية 2018 الذي أقيم في الرياض، وتضمن جناحا موحدا مثل الأحساء شارك فيه 13 جهة حكومية وأهلية.وأشاد الجعفري بالجهات المشاركة في الملتقى العالمي، وبما قدم هذا الجناح من مشاركة مميزة عن الأحساء عاصمة السياحة العربية وعضو منظمة اليونسكو ، متمنياً للجميع مزيداً من التميز والنجاح.حضر التكريم مدير تعليم الأحساء أحمد بالغنيم ، وأمين الأحساء المهندس عادل الملحم ، ومدير التسويق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء حسين الحاجي ، ورئيس لجنة التسويق السياحي محمد العفالق.// انتهى //15:07ت م0118