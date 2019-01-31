جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستُشارك دولة فلسطين في الدورة الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي، الذي ينعقد في القاهرة من 5 – 9 فبراير بعنوان "أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب"، حيث تتمثل المشاركة الفلسطينية في العديد من الفقرات الثقافية والفلكلورية .وسيشهد المهرجان عرضاً للفيلم "زمن معلق في القدس"، من إنتاج وزارة الإعلام الفلسطينية وفيلم "خيوط السرد"، للمخرجة كارول منصور القادمة من رام الله، بالإضافة إلى محاضرات عن مدينة القدس والاستيطان الإسرائيلي للمحاضر خليل تفكجي رئيس قسم الخرائط في القدس، والمحاضر الدكتور ناجح بكيرات مدير التعليم في القدس.كما سيضم المهرجان فعاليات فلسطينية عديدة منها: عرض فلكلوري شعبي فلسطيني مع رقصة الدبكة الشعبية ، بالإضافة إلى عروض فنية من فرقة الأطفال ، وعروض أزياء تراثية فلسطينية ، وعرض للحرف التقليدية والتراثية بجانب مشاركة فنانين فلسطينيين بلوحات فنية في معرض الفن التشكيلي ، وكذا عروض للأكلات الشعبية التي تعبر عن الثقافة الفلسطينية ، كما تقدم الفرق الفلسطينية عرضا حيًا للجمهور لرسم لوحات (بالبرق) تجسد رموز فلسطينية ، فضلاً عن ندوة عن الثقافة والأدب الفلسطيني .// انتهى //15:13ت م0119