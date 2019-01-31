القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 49 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس، أن 24 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليوناً و800 ألف، بينما ضمت قافلة الجنوب، 25 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و400 ألف طن.// انتهى //15:21ت م0124