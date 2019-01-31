الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستنطلق غداً بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو المصنفة G1 بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة باللعبة أبرزها (كازاخستان - اوزبكستان - المغرب - الأردن - البحرين - الإمارات - مصر السويد - أيرلندا - اوكرنيا)ومن المنتظر أن تشهد البطولة تنافساً قوياً بمشاركة أكثر من (938 )لاعباً ولاعبة يمثلون (72 )دولة من مختلف قارات العالم، وتم منحها التصنيف (Gr) الذي يعد من التصنيفات الدولية العالية حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل وزن على نقاط تصنيفية مضاعفة تمكنهم من المشاركة في بطولتي (جراند بركس ) وبطولة العالم.ويدخل المنتخب السعودي المنافسة بـ15 لاعباً من مختلف الدرجات السنية تحت إشراف المدربان الوطنيان الكابتن محمد سعد القحطاني والكابتن فهد الدويسان ويساعدهما الكابتن مبارك الدوسري, فيما يرأس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو محمد الوبران ويضم أمين عام الاتحاد سامي الطلب وإداري المنتخب محمد الشهري.ويهدف الأخضر من المشاركة لرفع تصنيف اللاعبين دولياً والاستعداد للبطولات العالمية وتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ، وبعد أن يختتم الأخضر السعودي المشاركة في بطولة الفجيرة سيتوجه لنيجيريا لخوض غمار البطولة الدولية G1 بالمنتخب الأول .// انتهى //15:27ت م0125