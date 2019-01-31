بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستواصل جامعة القصيم بالمدينة الجامعية بالمليداء ، احتضانها لفعاليات مهرجان " تراث الشعوب 40 " في نسخة الخامسة وعلى مدار ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 330 طالب من السعوديين وطلاب المنح من عدة جنسيات ، حيث تقدم الأجنحة المشاركة من أكثر من 20 دولة عروضًا مسرحية وفلكورية وإنشادية وترفيهية طوال فترة المهرجان للتعرف على أشكال متنوعة من الموروثات الشعبية وحضارات الدول.يذكر أن جامعة القصيم تقيم هذا المهرجان بهدف إثراء التنوع الثقافي والحضاري الذي يتمثل في طلاب المنح بالجامعة والذين يمثلون أكثر من 75 جنسية من مختلف قارات العالم، حيث تشارك الدول بمعارض خاصة تستعرض فيها أهم المعلومات التاريخية والثقافية للدولة، وأهم المأكولات والمورثات الشعبية والتراث الموروث في تلك الدول.// انتهى //15:27ت م0126