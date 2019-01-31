مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسافتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير المهندس خالد فدا اليوم مهرجان "فرفشة" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.ويستهدف المهرجان العائلات والأطفال وزوار العاصمة المقدسة عبر تقديمه منصات لأصحاب المشاريع والأسر المنتجة إضافة إلى توفيره ركنا للرسامين وآخر للمصورين، فضلا عن الألعاب التفاعلية والفقرات الترفيهية والمسرحية، كما يقدم فرصة لإستقطاب هواة السيارات المعدلة ومحبي الطيور النادرة.وشهدت جنبات فعالية "فرفشة" التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، إقبالاً واسعاً من العائلات وزوار العاصمة المقدسة، حيث من المتوقع أن تشهد تزايداً ملحوظا في عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع أجواء شتوية متميزة و في ظل حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تنوع الفقرات والبرامج الهادفة والمسابقات الجاذبة للأطفال والعائلات.من جهته، أشاد مدير الفعاليات بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي بتنوع مشاركات العارضين التي تتيح حزمة واسعة من الخيارات أمام جميع أفراد الاسرة، فيما بين رئيس اللجنة المنظمة للفعالية جمال زمزمي أن فعالية "فرفشة" التي تعد الأولى من نوعها في العاصمة المقدسة و التي تتيح المجال لهواة الرسم حضور فقرات على الهواء مباشرة من مجموعة من الرسامين المحترفين المتخصصين في فن الرسم الحر، فيما توفر الفرق الشعبية ألوان مختلفة من الفنون الفلكلورية السعودية.// انتهى //15:28ت م0128