ثقافي/‏ ‏نائب أمير الجوف يستقبل العيسى بمناسبة تعيينه مديراً لجمعية الثقافة بالمنطقة

الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
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سكاكا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ومرافقيه، ‏بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف.
‏وفي مستهل الاستقبال هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, ‏متمنيا له التوفيق.
‏وجرى خلال الاستقبال استعراض البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها.
وأعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما للجمعية وأنشطتها.
// انتهى //
15:29ت م
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