ثقافي/ نائب أمير الجوف يستقبل العيسى بمناسبة تعيينه مديراً لجمعية الثقافة بالمنطقة
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
سكاكا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ومرافقيه، بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف.
وفي مستهل الاستقبال هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, متمنيا له التوفيق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها.
وأعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما للجمعية وأنشطتها.
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15:29ت م
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