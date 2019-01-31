سكاكا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ومرافقيه، ‏بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف.‏وفي مستهل الاستقبال هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, ‏متمنيا له التوفيق.‏وجرى خلال الاستقبال استعراض البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها.وأعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما للجمعية وأنشطتها.// انتهى //15:29ت م0131