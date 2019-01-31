عرعر 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعقد الصالون الثقافي النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الجلسة الثقافية الدورية الأولى للقسم ، بحضور أبرز المثقفات والمهتمات في الفنون البصرية (الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والجانب الثقافي في الرواية والقصة والشعر .وأوضحت الجمعية أنه تمت مناقشة رؤية ورسالة الثقافة والفنون والتعارف بين منسوبات الجمعية والحاضرات للوقوف على إبراز المجالات التي يبدعن فيها من التصوير والفن والحرف اليدوية والفن التشكيلي ، حيث تم رفع التوصيات لاكتشاف الموهوبات ودعم المواهب الشابة بالإضافة إلى إقامة الورش في المجالات الفنية ، يأتي في أبرزها تنظيم ورش التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وإقامة الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية.// انتهى //15:39ت م0132