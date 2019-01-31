ثقافي / الصالون الثقافي النسائي بجمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية يعقد جلسته الأولى
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
عرعر 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
عقد الصالون الثقافي النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الجلسة الثقافية الدورية الأولى للقسم ، بحضور أبرز المثقفات والمهتمات في الفنون البصرية (الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والجانب الثقافي في الرواية والقصة والشعر .
وأوضحت الجمعية أنه تمت مناقشة رؤية ورسالة الثقافة والفنون والتعارف بين منسوبات الجمعية والحاضرات للوقوف على إبراز المجالات التي يبدعن فيها من التصوير والفن والحرف اليدوية والفن التشكيلي ، حيث تم رفع التوصيات لاكتشاف الموهوبات ودعم المواهب الشابة بالإضافة إلى إقامة الورش في المجالات الفنية ، يأتي في أبرزها تنظيم ورش التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وإقامة الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية.
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15:39ت م
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