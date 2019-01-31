منفذ الوديعة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طنًا و 545 كيلو غرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.//انتهى//17:07ت م0165