عام / عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة عدن
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
منفذ الوديعة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طنًا و 545 كيلو غرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.
وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
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17:07ت م
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