مأرب 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بتسليم عائلات 180 يتيمًا ويتيمةً سلالًا غذائية ، وذلك ضمن مشروع "لست وحدك" لحماية عائلات الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن.ويأتي هذا المشروع ضمن الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //17:07ت م0167