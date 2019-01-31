طبرجل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مستشفى طبرجل العام، حيث كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني, ومدير مستشفى طبرجل العام الدكتور سلطان بن صبيح الشراري الذي أطلع سموه على سير العمل في المستشفى وأقسامها.واطمأن سموه خلال الزيارة على الحالة الصحية للمرضى المنومين, سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.وتوجه الأمير فيصل بن نواف بعد ذلك لمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطبرجل، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس اللجنة عبدالله اديلم أبوذينه الذي قدم لسموه شرحاً عن اللجنة ومهامها والأنشطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية, كذلك الأنشطة والمشاريع القائمة مثل (دار الفتاة , روضة الأطفال , مركز الرعاية النهارية للمعاقين , برامج الأسر المنتجة , ومبنى اللجنة الذي أنشئ بدعم من الوزارة ورجال الأعمال)، معرباً سموه عن شكره للقائمين على هذه الأعمال، متمنياً لهم التوفيق.رافق سموه خلال الجولة محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي.// انتهى //17:08ت م0169