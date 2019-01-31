الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساختتمت فعاليات " أسبوع التلاحم الوطني " بمنطقة نجران و الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة ، حيث شهدت الفعاليات إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية ، التي أسهمت في تعميق وترسيخ الإنتماء والتعايش والتلاحم الوطني .من جانبه أشاد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي بما شهده " أسبوع التلاحم الوطني " من فعاليات ومبادرات مثمناً رعاية أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للفعالية ، مبينا أن مشاركة تعليم نجران شملت على أكثر من 50 مشرف ومشرفة ومدراء الإدارات وعدد من المعلمين والمعلمات في الدورات التدريبية كما شارك عدد من طلاب المنطقة في عدد من الفعاليات وكذلك المشاركة بإقامة جناح بالمعرض يتيح للزوار الإطلاع على البرامج التي يقدمها تعليم نجران وإداراته المختلفة ،و واستعرضت عدد من البرامج والمبادرات النوعية التي قدمها قسم النشاط الطلابي ومشاركة قسم التربية الفنية بمعرض فني شمل عدد من الرسومات الوطنية التي قدمتها الطالبات والتي احتوت على رسوم لولاة الأمر حفظهم الله وعدد من الرسومات التي تواكب رؤية المملكة 2030 ورسومات لأسمى معاني التلاحم الوطني الذي يشهده وطننا الغالي .وعبر مدير النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد بن علي ال مرضمه ، عن سعادته بما حظيت به فعالية " أسبوع التلاحم الوطني " من اهتمام من المسؤولين والمشاركين في هذا الحدث الوطني ، وما قدم خلال الأيام الأربعة من فعاليات متنوعة واكبت جميع الفئات السنية والتوجهات والاهتمامات المختلفة ، بالإضافة إلى إقامة الورش المتنوعة التي ترعى الطفولة ، والورش الحوارية لمثقفي المنطقة ، والمحاضرات التي شارك فيها متخصصين ، مضيفاً أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سعى إلى تلمس القضايا التي تهم الجميع من المشاركين والزائرين لهذا الأسبوع لتحقيق الأهداف المرجوة منه كمحاربة التعصب والغلو والتطرف ، وإيجاد المناخ الصحي الذي تنطلق منه المواقف الحكيمة والآراء المستنيرة ، وتحقيق رؤية المركز المستقبلية لترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي باختلاف أجناسهم ، والسعى إلى غرس القيم والمفاهيم للحوار الحضاري.// انتهى //17:08ت م0170