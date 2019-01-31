عدن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسثمّن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني اليوم، دعم المملكة العربية السعودية لميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق البلاد.ولفت إلى أن دعم الميناء برافعة 60 طن مقدمة من البرنامج السعودي لإعادة الاعمار في اليمن سيسهم في تحسين خدمات الشحن والتفريغ بالميناء.وأشار وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن وزارته بصدد تطوير ميناء المكلا على مرحلتين، تتضمن الأولى تطوير الميناء الحالي، والمرحلة الثانية انشاء الميناء الجديد في بروم أو الضبة.// انتهى //17:08ت م0171