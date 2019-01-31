سكاكا 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات نتائج تصفيات مسابقة الغيوم على مستوى الإدارة، والتي تختص بتصوير الغيوم خلال شهر صفر وتحديد أنواعها وفق بروتكول الغيوم في برنامج جلوب البيئي وتوثيق ذلك بالصور.وحصلت على لقب أفضل مصورة الطالبات ، أروى عطية الرويلي من مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، شادن أمين الكريع من مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا "المركز الثاني"، الماس نبيل الجابر من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، وحصلت على أفضل التقاطه الطالبات ، غيداء محمد العيادة من مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، شوق عابد المطيري من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز الثاني".وفي مسار الصورة الأجمل نالت الطالبة ، أروى عطية الرويلي مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا "المركز الأول"، غيداء محمد العيادة من مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا "المركز الثاني"، شادن أمين الكريع من مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا "المركز الثالث"، هند سلمان البليهد من مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا "المركز الرابع"، بنان عبدالهادي السعدون من مدرسة الرابعة الثانوية بسكاكا "المركز الخامس"، شهد زيدان الزيدان من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز السادس"، نور إبراهيم الغازي من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز السابع"، منى عبداللطيف النجار من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز الثامن"، ضيء خلف العيادة من مدرسة التاسعة الثانوية بسكاكا "المركز التاسع"، الماس نبيل الجابر من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا "المركز العاشر".// انتهى //17:09ت م0177