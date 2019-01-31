جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق31 يناير 2019 م واسافتتح مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه أمس, عروض مسرحية الأطفال "أفنان وعدنان" تحت إشراف وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وذلك في إطار المبادرات المقدمة في ملتقى مكة الثقافي لعام الحالي 1440هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة " والذي يحمل هذا العام موضوع "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة" وذلك على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة بمحافظة جدة.من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه أن عروض المسرحية التي تستمر على مدى يومين ، لتؤدي الدور المجتمعي والشراكة الفاعلة في تقديم جملة من المبادرات ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي والتي تنوعت بين التوعوية والتثقيفية وتنمية المجتمع عبر إقامة المعارض وتنظيم الفعاليات بالمنطقة.ونوه بافقيه بمدى الفائدة التي تحققها مثل هذه العروض التثقيفية التوعوية على أبناء الأسر والعوائل، حيث يتجسد في مسرحية الأطفال "أفنان وعدنان" مجهودات الحكومة في العناية بضيوف الرحمن وتنفيذ مختلف المشروعات ذات القيمة المضافة على الرقي بهذه الرسالة التي شرف الله بها هذه البلاد وقيادتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأكد على ما يلقاه ملتقى مكة الثقافي من دعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وحرصه على مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وتقديم مبادراتها في خدمة المجتمع.يذكر أن مسرحية الأطفال "أفنان وعدنان" من تأليف هائل عقيل، وإخراج أحمد الصمان وبطولة عدد من الفنانين، فيما يتركز مضمون هذا العمل المسرحي، في إبراز منجزات المملكة في موسم الحج والعمرة وتطور خدماتها وربط ذلك بـ "كيف نكون قدوة " وسط توقعات أن يشهد العرض حضوراً مكثفاً للعمل المسرحي، الذي يعتبر من أدوات التعليم والتثقيف وتوسيع مدارك الإنسان ومعرفته بالذي يدور حوله.// انتهى //17:12ت م0178