عدن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية تظافر الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز.وأشاد خلال لقائه اليوم محافظ تعز، نبيل شمسان بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وصمود وبسالة أبناء تعز، ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي.وناقش وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، بما من شأنها ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.ودعا "محسن"، أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى، ورصّ الصفوف وتوحيدها بما يخدم ثقافة وتاريخ المدينة، إضافة إلى ترسيخ قيم الدولة ومبادئها.// انتهى //17:32ت م0186