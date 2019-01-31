القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسشهدت البورصة المصرية أداءً متبايناً لمؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب في مقابل مبيعات للمستثمرين الأجانب، نظراً لاتجاه عديد من المتعاملين لتسوية مراكزهم المالية مع حلول نهاية شهر يناير.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيس "إيجي اكس 30" ارتفع بنحو 24ر0 % لينهي الأسبوع عند مستوى 68ر14126 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 49ر0 % ليغلق عند مستوى 84ر683 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 35ر0 % إلى 86ر1722 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت 6ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر793 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه، منها 43ر1 مليار جنيه تعاملات في سوق الأسهم.واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3ر10 مليون جنيه، و4ر139 مليون جنيه، و9ر2 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 1ر27 مليون جنيه، و9ر126 مليون جنيه على التوالي.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم، عن إطلاق مؤشر جديد محدد الأوزان، بدءاً من الأحد المقبل، تحت اسم "EGX30 CAPPED "، منوهة بأنه سيضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر.// انتهى //17:40ت م0188