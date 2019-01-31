لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأجرى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو.وأوضح هينت وفقًا لبيان رسمي أنه تناول مع المسؤول الفنزويلي ضرورة استمرار الضغوط على نيكولاس مادورو من أجل إجراء انتخابات عاجلة خلال الأيام المقبلة.وأضاف أنه سيجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن أزمة فنزويلا، خلال قمة وزراء خارجية المجموعة التي تستضيفها بوخارست اليوم.// انتهى //17:40ت م0190