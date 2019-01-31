بروكسل 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واساعترف أعضاء البرلمان الأوروبي بخوان غوداو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.ودعا البرلمان الأوروبي اليوم حكومات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات أن تفعل الشيء نفسه، حتى يتم تنظيم انتخابات حرة وشفافة جديدة.وقال النواب أنه لا يمكن لأوروبا أن تكون على مسافة متساوية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.كما أدان البرلمان الأوروبي بشدة أعمال العنف والقتل والإصابات، معربًا عن تعازيه للعائلات وأقارب المتضررين.وحث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الفنزويلية القائمة على وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام جميع الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان احترامًا كاملًا.// انتهى //17:40ت م0191