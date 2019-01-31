إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.47 % أي ما يعادل 192 نقطة، وأقفل عند مستوى 40799 نقطة.وبلغ حجم التداول 125878880 سهماً نفذت في 350 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 230 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 101 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.وسيطرت أسهم شركات التقنية والاتصالات والمواصلات والاسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:17ت م0192