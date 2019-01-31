عام / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
عمّان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، الذي يزور الأردن حاليًا.
وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك ، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
// انتهى //
18:17ت م
0193