عمّان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك ، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.// انتهى //18:17ت م0193