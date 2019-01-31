لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن إجتماعات مجموعة الإتصال الدولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين من بريطانيا والإتحاد الأوروبي وعدد من الدول المانحة.وأوضح وزير الشؤون الآسيوية مارك فيلد أثناء كلمته في إفتتاح الفعالية، أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للشركاء من أجل التباحث حول الأوضاع في أفغانستان وأفضل الطرق لدعم مسيرة النهضة والنمو هناك.// انتهى //18:17ت م0194