الدمام 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستستهل لجنة التعليم والتدريب بالاتحاد السعودي للطب الرياضي في المنطقة الشرقية أنشطتها التعليمية للعام الحالي بندوة علمية بعنوان "رعاية اللاعبين" تنظمها بالتعاون مع جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام وذلك يوم السبت القادم في قاعة مبنى العمادات المساندة في الحرم الجامعي الجديد للجامعة بمدينة الدمام .ويأتي تنظيم هذه الندوة دعما لرؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي عبر تعزيز صحة أبطال الوطن الرياضيين وتمكين الممارسين الصحيين من أطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي لتقديم رعاية صحية متميزة مبنية على أحدث البراهين.وسيستهل رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور قاسم بن إبراهيم المعيدي بكلمة يتحدث فيها عن رعاية اللاعبين" وما تهدف له الندوة بشكل أساسي من رفع وعي الممارسين الصحيين في أهم الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية للرياضيين ، وذلك سعيا لتحقيقهم أفضل النتائج المرجوة في المنافسات الرياضية عبر تقديم الرعاية الطبية المثلى لهم اثناء المشاركات الرياضية لوقايتهم من الإصابات والامراض التي قد تؤثر على أدائهم الرياضي . بعد ذلك سيتم استعراض أهم إنجازات وأهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد في الخدمات الطبية المقدمة للاتحادات الرياضية خلال الألعاب المجمعة ، يلي ذلك القى عدد من المحاضرات وحلقات النقاش حول الفحص الطبي والفسيولوجي قبل الموسم الرياضي وفهم مسببات الإصابة والوقاية منها وأهم دواعي العمليات الجراحية والأساليب العلاجية من جراحة وتأهيل طبي بالإضافة إلى ذلك، سوف تتم مناقشة أهم القضايا الأخلاقية والقانونية عند تقديم الخدمات الطبية للرياضيين ،وسوف يتم تسليط الضوء أيضا على قضايا الوصفات العلاجية والأساليب العلاجية الممنوعة أثناء المعسكرات والمنافسات الرياضية.وستستضيف الندوة نخبة من المتحدثين السعوديين المتميزين من مختلف القطاعات والتخصصات ذات العلاقة والتي تم اعتماد ساعاتها التعليمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتعد هذه الندوة بداية لتفعيل دور لجان التعليم والتدريب بالاتحاد السعودي للطب الرياضي التي تم إقرارها مؤخرا في عدد من مناطق المملكة بهدف تقديم الرعاية الطبية المتميزة لرياضيي الوطن وتقديم العديد من البرامج التثقيفية للرياضيين بجوانب الإصابات الرياضية وتطوير الممارسين الصحيين في مختلف مجالات الطب الرياضي.//انتهى//19:24ت م0217