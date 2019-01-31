مسقط 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني اليوم وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قرشي، الذي يزور مسقط حاليًا .وجرى خلال اللقاء استعراض الجوانب ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الارتقاء بها في العديد من المجالات , إضافةً إلى مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:36ت م0218