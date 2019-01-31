سياسي / نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يلتقي وزير خارجية باكستان
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
مسقط 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
التقى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني اليوم وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قرشي، الذي يزور مسقط حاليًا .
وجرى خلال اللقاء استعراض الجوانب ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الارتقاء بها في العديد من المجالات , إضافةً إلى مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
// انتهى //
19:36ت م
0218