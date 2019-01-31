إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأعلن البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.25 % ليصل إلى 10.25 %.وأوضح محافظ البنك المركزي الباكستاني طارق باجوه في مؤتمر صحفي اليوم بمقر البنك في كراتشي، أنه تم رفع سعر الفائدة المصرفية، للسيطرة على التضخم وعجز الميزانية العامة.وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الوطني التي تراجعت على مدى الأشهر الماضية، بسبب تفاقم التضخم المالي والعجز على ميزانية المدفوعات الخارجية، التي بدأت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.وأعرب عن أمله في أن يشهد الاقتصاد الباكستاني تحسنًا واضحًا خلال الفترة القادمة، بسبب السياسيات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية، والتي بدأت تساهم في استعادة ثقة المستهلك تجاه الاقتصاد الباكستاني.// انتهى //19:36ت م0219