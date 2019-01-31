مسقط 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسعقدت اللجنة العُمانية - الباكستانية المشتركة اليوم اجتماعها السابع في العاصمة العمانية مسقط، لبحث علاقات التعاون بين البلدين وتوطيدًا لأواصر التعاون القائمة بينهما.وترأس الاجتماع عن الجانب العُماني الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأسه عن الجانب الباكستاني مخدوم شاه محمود قرشي وزير الخارجية الباكستاني.وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وسُبل تطويرها.// انتهى //19:39ت م0220