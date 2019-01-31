القاهرة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، مواصلة إسرائيل مستغلة الانحياز الأمريكي لها وصمت المجتمع الدولي، انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة لتغيير وجه المدينة، والطابع العربي الفلسطيني، وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية، التي جاء آخرها مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة، ليربط القدس الغربية بحائط البراق، هدفه السيطرة الإسرائيلية على المدينة القديمة، وعلى أرض المدينة المقدسة وتحتها بالحفريات والأنفاق.وحذر السفير أبو علي في تصريح له اليوم، من هذه التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، مطالبًا بضرورة التصدي لها، خاصة وأن إسرائيل تضخ المليارات الآن لتغيير معالم القدس العربية، من خلال الحفريات والأنفاق وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات، إضافة إلى بناء الكنس والحدائق التلمودية لتغيير الواقع التاريخي في القدس.وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الإنساني، ويهدد أهم معالم القدس التاريخية الحضارية الإسلامية والمسيحية، من خلال إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في غياب المحاسبة والمسائلة.// انتهى //19:43ت م0221