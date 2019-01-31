الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسواصلت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل العمل خلال الأيام الماضية لفتح الطرق، التي تعرضت لأضرار جراء الأمطار التي هطلت بغزارة على بعض المناطق، من أجل إعادتها أمام الحركة المرورية في أسرع وقت وضمان انسيابية مرور المركبات فيها، وسلامة مرتاديها، حيث قامت برفع تجمعات مياه الأمطار وإصلاح الانهيارات في بعض الطرق، وتساقط الصخور.وباشرت فرق الصيانة في كل من تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية مواقع الأمطار بشكل فوري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لرفع مستوى السلامة من خلال إغلاق وتحويل الحركة على الطرق السالكة إلى حين معالجة الطرق المتضررة.ووقف وكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق سعادة المهندس طارق الشامي ميدانيا على المواقع المتضررة في بعض المناطق ووجه بسرعة الانتهاء من الاصلاحات بشكل عاجل وتوفير كافة وسائل السلامة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق، وعودة حركة السير كالمعتاد، إذ تابع آلية العمل في منطقة تبوك وقام بجولة على طرق تبوك - البديعة وعقبة ضربة وشواق وضباء البدع حقل، إضافة إلى جسر المعرش، حيث شملت أعمال المعالجة كذلك إزالة الصخور المتساقطة على عقبة الخريطة الواقعة على طريق تبوك ضباء وعقبة شرما، إضافة إلى رفع تجمعات مياه الامطار مع طريق تبوك القليبة تيماء، وصيانة الطرق الترابية التي تأثرت كطريق السرو وطريق النقيب.وقف وكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق على كافة المواقع التي تأثرت جراء هطول الامطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة، للتأكد من جاهزية مقاولي الصيانة ومباشرتهم المواقع، خاصة أن فرع الوزارة استعد قبل هطول الأمطار بصيانة واختبار كافة المضخات، عند تقاطعات الطرق إضافة إلى تهذيب جميع مجاري الأودية وتنظيف الجسور والعبارات على الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة.وقام فرع الوزارة بمنطقة الجوف بتكليف المقاول المنفذ بوضع وسائل السلامة وسرعة اعادة تأهيل طريق زراعي جرفته مياه الامطار ومعالجته بما يضمن تأمينه من الانجرافات مستقبلاً ومعالجة انجرافات جزئية على الطرق الزراعية الاخرى، وتم التعامل الفوري معها بتكثيف عوامل السلامة المرورية ومعالجة بعضها في حينه.وفي الحدود الشمالية استنفرت فرق الصيانة لرفع تجمعات المياه من الطرق التي تأثرت بالحالة المطرية، كطريق قرية السليمانية، كما تم تم عبور المياه المتجمعة نتيجة السيول المنقولة من جميع العبارات الموجودة من المحطة 29+000 إلى المحطة 32+000 ولا يوجد ما يعيق حركة السير، كما يجري العمل في المنطقة على متابعة كامل الطرق وامكانية تجمع المياه من مناطق بعيدة، إلى جانب المرور علي كافة العبارات والتأكد من تصريفها للمياه، والانتهاء من أعمال سحب تجمعات المياه من داخل مدينة عرعر.وباشرت فرق الصيانة في منطقة حائل الطرق المتضررة جراء هطول الأمطار، حيث قامت برفع تجمعات المياه من طرق الحائط – الشملي ، وحائل – القصيم، والمعرش، والرقب – العيثمة، والشملي – الحائط – الحويط، والسليمي، والبعايث، وتم عودة الحركة المرورية على تلك الطرق.// انتهى //19:55ت م0224