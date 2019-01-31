نجران 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى محافظ يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة اليوم، مدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري.ونوقش خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة, وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيم.وهنأ محافظ يدمه خلال اللقاء، مدير شرطة المحافظة بمناسبة ترقيته الجديدة.// انتهى //19:55ت م0226