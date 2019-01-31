سياسي / وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019م واس
استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.
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