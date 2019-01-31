لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي منخفضاً بنسبة 0.07 % ليصل عند مستوى 3159.43 نقطة.وتراجع مؤشرا داكس الألماني بمقدار 0.08 نقطة ليصل مستوى 11173.10 نقطة، و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 0.16 نقطة عند 9056.70 نقطة.وأغلق مؤشر "أي إي إكس" الهولندي مرتفعاً بزيادة 2.15 نقطتان عند مستوى 520.63 نقطة.// انتهى //20:56ت م0230