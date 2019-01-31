الرباط 25 جمادى الاولى 1440 ه موافق 31 يناير 2019 م واسأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، اليوم بالرباط ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمملكة المغربية بسبب الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير.وأوضح الخلفي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، أن الأمر يتعلق بحالة سيدة حامل ، وأخرى لسيدة تبلغ من العمر 68 سنة وتعاني من أمراض مزمنة.وأضاف أن مصالح وزارة الصحة المغربية رفعت من مستوى اليقظة ، وتواكب بشكل دقيق الأشخاص المعنيين أكثر بالإصابة بالداء، داعيا إلى ضرورة إجراء التلقيح ضد الفيروس لمواجهة المضاعفات المحتملة.// انتهى //20:57ت م0231