الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

انطلقت اليوم في مدينة أبها تصفيات دورة الصعود للدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث تغلب الشروق في مباراة الافتتاح على هجر (55/63) .

وفي اللقاء الثاني فاز نادي أبها المستضيف على النور(59/67).

وتستكمل غداً الجولة الثانية حيث يلعب في اللقاء الأول هجر والنور عند الساعة 4 عصراً ، بينما يتواجه في اللقاء الثاني الشروق وأبها عند الساعة 5:30 مساءً .

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21:02ت م

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