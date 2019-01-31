رياضي / فوز الشروق وأبها على هجر والنور في دورة الصعود لممتاز السلة
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
انطلقت اليوم في مدينة أبها تصفيات دورة الصعود للدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث تغلب الشروق في مباراة الافتتاح على هجر (55/63) .
وفي اللقاء الثاني فاز نادي أبها المستضيف على النور(59/67).
وتستكمل غداً الجولة الثانية حيث يلعب في اللقاء الأول هجر والنور عند الساعة 4 عصراً ، بينما يتواجه في اللقاء الثاني الشروق وأبها عند الساعة 5:30 مساءً .
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21:02ت م
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