ملهم 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستنطلق غداً مسابقة مزاين الصقور المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس ) ، المفتوحة للسعوديين والمشاركين من الدول الخليجية والعربية ، ضمن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها نادي الصقور السعودي وخصص لها جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال سعودي كجائزة للمسابقة .وتعد مسابقة المزاين إحدى أهم المسابقات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين.وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن ترشيح الصقر الأجمل يتم من قبل لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة حكام سعوديين ، والترشيح للجائزة يتم وفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل عام، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة ، وأجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، المخالب، المنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه ، ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبة لكل جزء من الطير ، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.وبينت اللجنة أن الطيور من فئة الحر تتميز باللون الصافي والأبيض، ومن المميزات المتوفرة في الطير المشارك بالمزاين، اللون الأبيض واللون الأشقر المائل إلى اللون البني، ويكون صدر الطير بارزاً، ويكون العاتق عريضاً متجهاً للخلف، والرقبة مميزة تتصف بطولها، فضلاً عن قصر الساق وضفاوة الريش، ويكون منقار الطير متوسط الطول وفتحته كبيرة، وتكون المخالب ذات لون أسود غامق، والعينان كبيرتان متسعتان غير بارزة ومضللة بقحف العين "اللون الأبيض".وأشارت اللجنة إلى أن مزاين الصقور سيكون في الخيمة المخصصة للمزاين ، وتبدأ لجنة التحكيم في التقييم الساعة السادسة مساء يومي الجمعة والسبت ، وسيكون التنافس للحصول على الثلاثة مراكز الأولى خلال أشواط المسابقة الأربعة ، وسيكرم أصحاب الصقور الأجمل في البطولة وعددهم ( 12 ) صقرًا ، في الحفل الختامي الذي سيقام يوم الأحد القادم.// انتهى //21:13ت م0234