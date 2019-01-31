الباحة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بوحدة الخدمات الإرشادية بالتعاون مع الشؤون الصحية وجامعة الباحة ووحدة الحماية الاجتماعية, أمس مؤتمر " حالة " , بحضور المساعدة لشؤون تعليم البنات نوال الدرمحي وعضوات الفريق الاستشاري, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.وفي بداية اللقاء تم التعريف بمهام الفريق الاستشاري من قبل مديرة التوجيه والإرشاد بتعليم الباحة نوره صالح الزهراني، بعد ذلك تم عرض حالات الطالبات المستعصية، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية من قبل أعضاء.وفي نهاية اللقاء شكرت الدرمحي الفريق الاستشاري ومنسوبات إدارة التوجيه والإرشاد لما يبذلونه من جهود تجاه تحقيق التوافق للطالبة من جميع الجوانب وبما يسهم في بناء شخصيتها لتكون عضوة فاعلة في مجتمعها ووطنها .//انتهى//21:21ت م0235