جيزان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستأهلت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمشاركة في المؤتمر العلمي 12 بقيادة الطلبة ، الذي تستضيفه الإدارة العامة ‫للتعليم بالمنطقة الشرقية خلال الفترة 15 - 16 / 6 / 1440هـ .وعبر مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن اعتزازه بتأهل الطالبتين وجدان حسن علي هزازي من مدرسة الثانوية الثانية بصامطة بمشاركتها ببحث عن " مستوى وعي مواطني منطقة جازان بأهمية الطاقة المتجددة " في مجال ( الطاقة المتجددة ) ، فيما تشارك الطالبة دلع بنت جابر محمد مدخلي من مدرسة ابتدائية الركوبة ببحث بعنوان "مدى الثأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها " في مجال ( الطاقة التقليدية أو المستنفذة ) .// انتهى//21:23ت م0237