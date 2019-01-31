عام / تأهل طالبتين من تعليم جازان للمشاركة في مؤتمر قيادة الطلبة على مستوى المملكة
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
جيزان 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
تأهلت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمشاركة في المؤتمر العلمي 12 بقيادة الطلبة ، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خلال الفترة 15 - 16 / 6 / 1440هـ .
وعبر مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن اعتزازه بتأهل الطالبتين وجدان حسن علي هزازي من مدرسة الثانوية الثانية بصامطة بمشاركتها ببحث عن " مستوى وعي مواطني منطقة جازان بأهمية الطاقة المتجددة " في مجال ( الطاقة المتجددة ) ، فيما تشارك الطالبة دلع بنت جابر محمد مدخلي من مدرسة ابتدائية الركوبة ببحث بعنوان "مدى الثأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها " في مجال ( الطاقة التقليدية أو المستنفذة ) .
// انتهى//
21:23ت م
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