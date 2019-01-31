بريدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسجذب العرس التشادي الذي أقامه جناح دولة تشاد المشارك في مهرجان « تراث الشعوب 40 » الذي تنظمه جامعة القصيم حالياً ، أنظار الزوار والحضور من الطلاب ومنسوبي الجامعة ، من خلال ما تضمنه من مراسم ورقصات شعبية ، حيث قدم طلاب المنح الممثلون للفريق التشادي بالمهرجان محاكاة لطريقة الزواج في بلدهم ، التي تتميز بارتداء اللثام من خلال لبسهم المتعارف عليه في ليلة العرس، والرقص والعروض على المسرح التي لفتت أنظار الحضور.وأشار الطالب أبو بكر يحيى محمد إلى أن هذا اللبس والرقص هو المتعارف عليه في بلادهم في ليلة الزواج، واستقبال العريس لدخول بيته في ليلة العرس ، واللثام هو عادة للعريس حتى لا يرى وجهه سوى زوجته، والعروس كذلك تغطى تماما، وكذلك لا يفتح العريس فمه إلا للوضوء أو الدخول على زوجته، كعادة متوارثة لديهم أن فم الزوج لا تراه إلا زوجته في هذه الليلة ".وفي جناح دولة ألبانيا ، أثار إعجاب الزوار مشاركة الطفلتين " ليان وبيسما " ، اللتين ارتدتا الملابس الألبانية الفلكلورية الشعبية التي تعد من تراث جمهورية ألبانيا ، حيث كانت الطفلتان أصغر المشاركات في المهرجان تحت قبة الجامعة .// انتهى //21:54ت م0239