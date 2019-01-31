أبوظبي 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم في أبوظبي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور الإمارات حالياً.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:15ت م0244