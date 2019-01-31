الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستواصلت في العاصمة الرياض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّة" في نسخته الأولى، الذي ينظمه مربط السلام، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة .وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة منها بطولة جمال الخيل العربي، ومزاد نخبة الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، إلى جانب عددٍ من عروض الخيل من مختلف أنحاء العالم ، وسينما خارجية وساحة للفنون ومنطقة للتسوق والمطاعم ، إضافة للأمسيات الشعرية والغنائية ، كذلك مشاركة فرقة الفنون البحرينيه ، ومشاركة الفنان محمد عساف .// انتهى//22:18ت م0246