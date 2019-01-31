رياضي / المهرجان السعودي للجواد العربي يواصل فعالياته في الرياض
الخميس 1440/5/25 هـ الموافق 2019/01/31 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس
تواصلت في العاصمة الرياض فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّة" في نسخته الأولى، الذي ينظمه مربط السلام، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة .
وتضمن المهرجان العديد من الأنشطة منها بطولة جمال الخيل العربي، ومزاد نخبة الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، إلى جانب عددٍ من عروض الخيل من مختلف أنحاء العالم ، وسينما خارجية وساحة للفنون ومنطقة للتسوق والمطاعم ، إضافة للأمسيات الشعرية والغنائية ، كذلك مشاركة فرقة الفنون البحرينيه ، ومشاركة الفنان محمد عساف .
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22:18ت م
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