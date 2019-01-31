الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسخصَّصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م جناحاً للمؤلِّفين السعوديين الأفراد الذين لاتوجد لديهم دُوْر نَشْر تتبنى مؤلَّفاتهم، خلال فعاليات المعرض الذي سيُقام في الفترة من 6 إلى 16 رجب 1440هـ الموافق من 13 إلى 23 مارس 2019م، حيث ستتولى إدارة المعرض من خلال جناح المؤلِّف السعودي عَرْض مؤلَّفاتهم وتسويقها وتحصيل قيمتها النقدية لهم بعد أن يحدِّد كل مؤلِّف السعر المناسب للبيع .وأوضحت إدارة المعرض أنَّ هذا الجناح يأتي تشجيعاً من وزارة الإعلام لمؤلِّفي الكتب الذين ليس لديهم دار نشر تقوم بعَرْض كتبهم وتسويقها، والذين يكون إنتاجهم الفكري محدوداً، مشيرةً إلى أنَّ هذه الخدمة تُتيح الفرصة للمؤلِّفين السعوديين الأفراد المشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.واشترطت إدارة المعرض على المؤلِّفين الراغبين في تسويق مؤلَّفاتهم أن تكون مفسوحة من وزارة الإعلام، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وأن تكون الكتب من الإصدارات الحديثة (خلال الأعوام 2017، 2018، 2019م)، وأن تُرسَل إلى إدارة المعرض خلال الفترة من 30 / 6 / 1440 هـ حتى 5 / 7 / 1440هـ ، ليتسنَّى للمختصِّين في إدارة المعرض إكمال الإجراءات اللازمة للعرض .وأتاحت إدارة المعرض استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض، من خلال تسجيل اسم المؤلِّف وعنوانه ورقم هاتفه الشخصي، وعناوين الكتب التي يرغب في عرضها، وبعد تعبئة استمارة البيانات المطلوبة يقوم مقدِّم الطلب بطباعتها وإحضارها مع الكتب عند تسليمها ، كما حددت إدارة المعرض رقم الجوال (0555497503) للتواصُل مع رئيس جناح المؤلِّفين السعوديين مشعل بن مقعد البقمي، للإجابة على الاستفسارات عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيق "واتس أب".// انتهى //22:54ت م0249