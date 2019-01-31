جدة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات بالمنطقة ، التي شارك فيها عددٌ من الشباب والفتيات يمثلون جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعي التعليم العام والجامعي والقطاعات الاخرى بالمنطقة.ولدى وصول سموه مقر الحفل استمع لشرح عن مشروعات المؤسسة الجاري تنفيدها في مختلف محافظات المنطقة.وخلال الحفل أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، عزم المؤسسة وبدعم سخي من حكومتنا الرشيدة على المضي قدما لدعم وتنظيم المسابقة الوطنية للمهارات التي وصل أعداد المشاركين فيها للعام الحالي 1440 هـ ، أكثر من 692 مشتركاً يمثلون فئة الشباب دون سن 23 عاماً بمختلف القطاعات التدريبية والتعليمية والقطاعات الأخرى وهو ما يمثل فرصة مهيأة للشباب السعودي من ذوي المهارات العالية لإثبات كفاءاتهم وتطوير التنافسية والتحفيز من خلال هذه المسابقات .ثم توّج سمو الأمير بدر بن سلطان الفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية في المسابقة والمرشحين لخوض منافسات المسابقة الوطنية على مستوى المملكة وهم: عبدالله خالد الصبحي مهارة الإلكترونيات كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة وبسام عادل الحربي الأمن السيبراني جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وسعود عبدالعزيز باكلكه تصميم صفحات الأنترنت جامعة جدة وأميره محمد العمري تقنية الأزياء الكلية التقنية للبنات بجدة وفارس خالد الجهني تقنية اللحام مركز تدريب أرامكو بجدة ومحمد سعد العمري إدارة نظم الشبكات الكلية التقنية بالطائف وعبدالرحمن صالح بحه الأعمال الكهربائية المعهد الصناعي الثانوي بجدة وسارة حمود البقمي التصميم الجرافيكي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وسعود علي الراقدي التبريد والتكييف المعهد الصناعي بجدة وعبدالله مبشر الجهني تقنية السيارات المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة ويزن محمد سرور الحلول البرمجية للأعمال الكلية التقنية بمكة المكرمة وفدى جمال أبوالعنين تصفيف الشعر الكلية التقنية للبنات بجدة وعصام حسين النعمي الرسم بالحاسب "أتوكاد"المعهد الصناعي بجدة .// انتهى //23:02ت م0250