الجزائر 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واستسلم الرئيس الهندي رام ناث كوفيند رسالةً خطيةً من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين .وسلم الرسالة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الذي يزور الهند حاليًّا، حين استقبال الرئيس الهندي له.وتطرق اللقاء إلى مسائل إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، لاسيما الوضع في المنطقة العربية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالإضافة إلى تحدي الهجرة.// انتهى //23:09ت م0254