الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم البطولة المفتوحة الأولى للبراعم لفئة " 8 ، 10، 12 " سنة للفردي والزوجي في 4 مدن هي الرياض وجدة والخبر والأحساء.واستضافت ملاعب مركز التدريب في الملز بمدينة الرياض منافسات اليوم الأول ، كما انطلقت المنافسات في الخبر على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وشهدت جدة إقامة منافسات اليوم الأول من البطولة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وكذلك في الأحساء التي استضافت المنافسات على ملاعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وتُلعب البطولة بطريقة المجموعات، وشهد اليوم الأول مشاركة كبيرة من لاعبي الأندية والأكاديميات ومواليد المملكة ، فيما يدير المنافسات (40) حكماً في جميع البطولات.من جانبه عبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي عن شكره لرعاة وداعمي البطولة وبرامج براعم التنس ، مؤكداً أن البطولة تعد رافداً أساسياً للعبة في المملكة .//انتهى// ‏23:25ت م0256